Ticaret Bakanlığı: 2,74 milyar TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 2 milyar 741 milyon TL değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sarp Gümrük Kapısı'nda bulunan ekipler tarafından 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bulunan ekipler tarafından ise tarafından 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilo likit metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin yakalandığı belirtildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.