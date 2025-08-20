Ticaret Bakanlığı açıkladı: 30 'yüksek takipçili' sosyal medya hesabına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu’nun incelemesi sonucu yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandığını açıkladı.

Açıklamada, adli süreç başlatılarak ilgili kurumlara başvuru yapıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir."