Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) aracılığıyla yaptığı son duyuruda, sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyu ile paylaştı.

Güncellenen listede yer alan "Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık" için satış yasağı ve toplatma kararı alındı.

Yasaklama ve toplatma kararının teknik gerekçeleri de açıklandı.

"Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık" ürünün güvensiz bulunmasının temel nedeni, ürünün küçük parça ve fiziksel güvenlik kriterlerini karşılamaması.

Bakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik nedeni şu ifadelerle detaylandırıldı:

"Oyuncak Güvenliği Mekanik Ve Fiziksel Özellikler: Madde 5.1B Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Ve Madde 5.8 Şekil Ve Boyut” Kalır Sonuç Almıştır.