Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bir temizlik ürünü için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, Pratix Çzm marka lavabo açıcı için sağlık riski gerekçesiyle satış yasağı ve toplatma kararı alındığını açıkladı. Ürünün, çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarılarının bulunmaması nedeniyle güvensiz olduğu belirtildi.
Ticaret Bakanlığı "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) aracılığıyla yaptığı son duyuruda, sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyu ile paylaştı.
Güncellenen listede yer alan ‘Pratix Çzm’ marka lavabo açıcı için satış yasağı ve toplatma kararı alındı.
ÇOCUK EMNİYETİ VE UYARI EKSİKLİĞİ
Yasaklama ve toplatma kararının teknik gerekçeleri de açıklandı.
Pratix Çzm markalı ürünün güvensiz bulunmasının temel nedeni, ambalaj ve güvenlik standartlarındaki eksiklikler olarak belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik nedeni şu ifadelerle detaylandırıldı: "Çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığından risk taşımaktadır."