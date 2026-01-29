Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bir temizlik ürünü için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, market raflarında yaygın olarak satılan bir temizlik ürününü yapılan denetimler sonucu “güvensiz” ilan etti.

Bakanlık, Formula 505 isimli lavabo açıcısı olarak bilinen ürünün teknik standartlara uygun olmadığını tespit ederek satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

GEREKLİ UYARILAR EKSİK

Denetimlerde, belirlenen uygunsuzluk gerekçesi arasında, ürünün ambalajında bulunması gereken güvenlik ve tehdit uyarı işaretlerinin yer almaması gibi eksiklikler bulunduğu ifade edildi.

Bu eksikliklerin tüketici sağlığı açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Bakanlık, güvensiz bulunduğu belirlenen ürünleri “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Ürünle ilgili yetkililer, ellerinde bu ürünlerden bulunan vatandaşların kullanmamaları gerektiğini belirterek, güvenlik bildirimlerini takip etmeleri çağrısında bulundu.