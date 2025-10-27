Ticaret Bakanlığı açıkladı: Yetkisiz ikinci el araç satışına ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye, 102 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el araç alım satımında güvenli ve şeffaf bir piyasa yapısının tesis edilmesi için yetki belgesi zorunluluğunun hayata geçirildiği vurgulandı. Şimdiye kadar 79 bin 113 işletmeye “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi” verildiği belirtildi.

Yıl genelinde yetkisiz ticaret nedeniyle uygulanan yaptırımlar da yükseldi. Sadece 2025 yılında, belgesiz ticarette bulunduğu belirlenen toplam 217 kişi ve işletmeye verilen idari para cezalarının 174 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.