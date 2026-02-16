Ticaret Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce firmaya dahilde işleme izni
Ticaret Bakanlığı, ocak ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 496 firmaya izin belgesi düzenledi. Resmi Gazete’de yayımlanan listelere göre 7 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verilirken, 27 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ocakta 496 firma için izin belgesi düzenledi.
Bakanlığın ocak ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre geçen ay 496 firmaya dahilde işleme izin, 7 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 25, resen 2 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.