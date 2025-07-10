Ticaret Bakanlığı bazı ürünleri yasakladı: Toplatma kararı alındı

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine dört yeni eklemede bulundu.

NTV'nin haberine göre; son yapılan uygulamalar kapsamında oda kokuları ve evcil hayvanları ilgilendiren ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Zara Home'un oda kokusu olan "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici", D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 Ml, Mr Dıy Evcil Hayvan Oyuncağı Hamburger Şekilli ve Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat'in piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.