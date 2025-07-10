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Ticaret Bakanlığı bazı ürünleri yasakladı: Toplatma kararı alındı

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine dört yeni ürünü ekledi. Zara Home’un oda kokusu, D&P’nin parfümü, Mr Dıy marka evcil hayvan oyuncağı ve Angelos marka çocuk sweat’inin piyasaya arzı yasaklandı, ürünler için toplatma kararı verildi.

Güncel
  • 10.07.2025 09:30
  • Giriş: 10.07.2025 09:30
  • Güncelleme: 10.07.2025 09:38
Ticaret Bakanlığı bazı ürünleri yasakladı: Toplatma kararı alındı
Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine dört yeni eklemede bulundu.

NTV'nin haberine göre; son yapılan uygulamalar kapsamında oda kokuları ve evcil hayvanları ilgilendiren ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Zara Home'un oda kokusu olan "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici", D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 Ml, Mr Dıy Evcil Hayvan Oyuncağı Hamburger Şekilli ve Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat'in piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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