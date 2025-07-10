Ticaret Bakanlığı bazı ürünleri yasakladı: Toplatma kararı alındı
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine dört yeni ürünü ekledi. Zara Home’un oda kokusu, D&P’nin parfümü, Mr Dıy marka evcil hayvan oyuncağı ve Angelos marka çocuk sweat’inin piyasaya arzı yasaklandı, ürünler için toplatma kararı verildi.
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine dört yeni eklemede bulundu.
NTV'nin haberine göre; son yapılan uygulamalar kapsamında oda kokuları ve evcil hayvanları ilgilendiren ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.
Zara Home'un oda kokusu olan "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici", D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 Ml, Mr Dıy Evcil Hayvan Oyuncağı Hamburger Şekilli ve Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat'in piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.