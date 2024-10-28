Ticaret Bakanlığı duyurdu: Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 103 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; ilk operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli TIR incelemeye alındı. Araçta yapılan detaylı aramada kokain, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içerikli haplara el konuldu.

İkinci operasyon da Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir TIR'a yönelik gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz ve beyan edilmemiş tıbbi ilaç tespit edildi.

Böylece Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 22 kilogram kokain, 27 kilogram sentetik uyuşturucu ve 8 bin 64 uyuşturucu hap ile 34 bin 958 tıbbi ilaç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir TIR mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araç üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 103 milyon Türk lirası değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi."

'34 BİN 958 KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ'

Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir TIR'a yönelik 2'nci operasyona ilişkin ise "Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390 bin 550 Türk lirası toplam 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.