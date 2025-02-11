Ticaret Bakanlığı duyurdu: Suriye'ye yönelik kısıtlamalar kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı. Bu ülkeye açılan kara sınır kapıları kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkelerle aynı şartlara tabi tutulacak.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik yeni kararlar duyuruldu.

Açıklamada, Bakanlık tarafından bu kapsamda Suriye ile karşılıklı ticarette Beşar Esad döneminde kısıtlı tutulan ihracat, transit ve ithalata ilişkin olarak da yeni kararların alınmaya devam edildiği kaydedildi.

MEVCUT KISITLAMA LİSTELERİ KALDIRILDI

Açıklamada, Bakanlığın bu doğrultuda 8 Aralık 2024'ten bu yana aldığı kararların devamı olarak, Suriye ile Türkiye arasındaki ticarette verilen gümrük hizmetlerine ilişkin 2021/12 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığına ve 8 Şubat'ta 2025/4 sayılı yeni bir genelge düzenlendiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye ile ticaretimizi düzenleyen yeni genelgeyle, ilk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır. Suriye'ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkelerle aynı şartlara tabi tutulacaktır.

İkinci olarak, aynı genelgenin eşya listesinde bulunan 'metal hurda' hariç, diğer eşyanın Suriye'den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirilmiştir. Üçüncü olarak da Suriye'den ithalat işlemleri normal hale getirilmiştir. Böylece yürürlükten kalkan genelge kapsamındaki 1 sayılı ithalatı izne tabi eşya listesi kaldırılmış olup, mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmiştir.

Başka bir ifadeyle, Suriye'den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkelerle aynı şartlara tabi tutulmuştur."