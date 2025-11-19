Ticaret Bakanlığı e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi'ni güncelledi

Ticaret Bakanlığı, 25 ülkeye ilişkin detaylı bilgileri içeren “e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi”ni güncelleyerek kullanıma açtığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, e-ihracat faaliyetlerini desteklemek amacıyla "Potansiyel e-İhracat Pazarları" raporunun genişletilerek, 25 ülkeye özel "e-ihracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi"nin güncellendiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

“Rehberin ‘e-İhracat Pazarları’ başlıklı birinci bölümünde; ülkelerin e-ticarete yönelik düzenlemeleri, pazaryerleri, hızlı kargo firmaları, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi kritik bilgilere yer verilmektedir. Bu yılki güncellemede ayrıca ülkelerin sınır ötesi ithalat paydaşları da detaylı biçimde ele alınmıştır. Bu sayede ihracatçılarımız, söz konusu pazarlara girişte dikkate alınması gereken tüm teknik ve sektörel bilgilere ulaşarak, kendi e-ihracat stratejilerini daha etkin şekilde oluşturabileceklerdir.

Rehberin ‘Ülke Gümrük Uygulamaları’ başlıklı ikinci bölümünde ise ilgili ülkelerin gümrükleme süreçleri, dış ticaret mevzuatına ilişkin prosedürler ve uygulamalara yönelik detaylı analizler yer almaktadır. Bu kapsamlı içerik sayesinde ihracatçılarımız, hedef pazarlardaki mevzuata uyum sürecini hızlandırabilmekte ve dış ticaret faaliyetlerini daha güvenli ve öngörülebilir bir yapıda planlayabilmektedir.

Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanan rehber ile ihracatçılarımızın, potansiyel arz eden pazarlara yönelik yol haritalarını hazırlarken ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye tek bir kaynaktan ulaşmaları amaçlanmıştır. Rehbere ulaşmak isteyen firmalar için karekod uygulaması da devreye alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; e-ihracat alanında yeni fırsatların oluşturulması Türk firmalarının küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması, Türk ürünlerinin marka bilinirliğinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ihracatın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam ediyoruz.”

Bakanlık, söz konusu rapora, “https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakanligi-25-ulkeye-ozel-e-ihracat-pazarlari-ve-ulke-gumruk-uygulamalari-rehberini-yeniledi” adresinden ulaşılabileceğini bildirdi