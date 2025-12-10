Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2026 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bakanlık bütçelerinin yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı. Genel Kurul’da yarın Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.