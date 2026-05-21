Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ticaret Bakanlığı kararı Resmi Gazete’de: 14 yıllık yönetmelik kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı’nın personelin lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmesine ilişkin 2012’den bu yana yürürlükte olan yönetmeliği kaldırıldı. Karar, 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Güncel
  • 21.05.2026 03:14
  • Giriş: 21.05.2026 03:14
  • Güncelleme: 21.05.2026 03:32
Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı kararı Resmi Gazete’de: 14 yıllık yönetmelik kaldırıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Ticaret Bakanlığı tarafından personelin lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmesine ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı’nın “Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik”i yürürlükten kaldırıldı.

21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme tamamen kaldırıldı. Böylece yaklaşık 14 yıldır yürürlükte bulunan düzenleme sona ermiş oldu.

Yönetmelikte, düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilirken, hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği ifade edildi.

BirGün'e Abone Ol