Ticaret Bakanlığı kararı Resmi Gazete’de: 14 yıllık yönetmelik kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından personelin lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmesine ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı’nın “Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik”i yürürlükten kaldırıldı.

21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme tamamen kaldırıldı. Böylece yaklaşık 14 yıldır yürürlükte bulunan düzenleme sona ermiş oldu.

Yönetmelikte, düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilirken, hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği ifade edildi.