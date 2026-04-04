Ticaret Bakanlığı'ndan 183 işletmeye 96,6 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 46'ncı toplantısını gerçekleştirdiğini ve fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere yönelik idari para cezaları kararı alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toptancı hallerindeki meyve-sebze ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerin mercek altına alındığı belirtilerek, toplam 183 işletmeye 96,6 milyon lira tutarında ceza kesildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 3 Nisan 2026 tarihinde yılın ikinci toplantısı için bir araya geldiği ifade edildi.

Kurulun bu toplantıda, özellikle temel gıda ürünleri üzerindeki fiyat hareketliliklerini incelediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından, toptancı hallerinde sebze ve meyve toptan ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerden fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen toplam 183 işletmeye, 96,6 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."