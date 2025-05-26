Ticaret Bakanlığı'ndan 456 firmaya dahilde işleme izni
Ticaret Bakanlığı, nisan ayında 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 8 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenledi. Firma talepleri üzerine 23 dahilde işleme belgesi ise iptal edildi.
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 456 firma için izin belgesi düzenledi.
Bakanlığın nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 8 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ile 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 23 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.