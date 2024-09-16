Ticaret Bakanlığı'ndan 567 firmaya dahilde işleme izni

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 567 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 567 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 hariçte işleme izin belgesi, 81 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden de 35 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.