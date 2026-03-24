Ticaret Bakanlığı'ndan '6 liraya satılan bayat ekmekler'e ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı, Ankara’da bazı işletmelerde “6 liraya bayat ekmek satıldığı” yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Bakanlık, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan paylaşımlar sonrası başlatılan incelemede, söz konusu ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ürünler olduğunu duyurdu.

Açıklamada, işletmede iki günlük ekmek bulunmadığı tespitine yer verilirken, 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından tercih edildiği ifade edildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Ankara’da bayat ekmek 6 liradan satılıyor' yönündeki paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca konu hızla incelenmiştir.

Habere konu işletmede; 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede iki günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 TL’den satıldığı anlaşılmıştır.

Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek paylaşımlara karşı vatandaşlarımızın resmi açıklamaları dikkate almaları önem taşımaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda gerekli incelemeleri yapmaya ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.