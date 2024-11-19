Ticaret Bakanlığı'ndan indirim ve kampanya uyarısı

Ticaret Bakanlığı, kasım ayındaki artan özel indirimler ve kampanyalarla ilgili olarak tüketicileri bilgilendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemeleri gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, "Satıcı hakkında ön inceleme yapılması, indirim tutarları ve oranlarına dikkat edilmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol edilmesi, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası taşıyıp taşımadığına ve 3D security (güvenlik) veya sanal kartla ödeme imkânı olup olmadığına dikkat edilmesi son derece önemlidir" ifadelerine yer verildi.

12 DOSYA HAKKINDA İDARİ YAPTIRIM

Öte yandan Reklam Kurulu'nun 12 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda incelemesi tamamlanan 14 dosya karara bağlandı. 12 dosya hakkında idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Resen inceleme başlatılan 28 dosya hakkında ise soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kasım ayı indirimlerine ilişkin reklamların halen yayınlanmaya devam ettiği göz önüne alındığında gerek bakanlığımızca yapılan tespitler gerekse bakanlığımıza ulaşmaya devam eden tüketici şikayetlerine istinaden çok sayıda denetim ve soruşturmanın önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği ön görülmektedir." denildi.

EN ÇOK GELEN ŞİKAYET

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, mal ve hizmet piyasalarında indirimli satış dönemlerinin gerek satıcılar açısından gerekse tüketiciler açısından bir fırsat olabileceğini söyledi.

Kılıç, ancak bunun dürüst, şeffaf, öngörülebilir olduğu müddetçe işletmeler açısından sürdürülebilir olduğuna dikkat çekerek, "Her şeyi para olarak gören, etik değerleri hiçe sayan, sürekli kar edeyim anlayışıyla hareket eden hatta dolandıran ve indirim öncesi fiyatları yükseltip indirim varmış gibi tüketicilere sunan bir takım işletmeler var. Gelen şikayetler arasında bunu yoğun olarak görüyoruz". dedi.