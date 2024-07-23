Ticaret Bakanlığı'ndan "otel" ve "paket tur" uyarısı

Ticaret Bakanlığı, yaz tatiline çıkan yurttaşları otel ve paket turlara ilişkin dikkat etmesi gereken hususları hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı, yurttaşları otel ve paket tur tarifelerine dair uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada paket tur sözleşmelerinin tüketiciler tarafından feshedilme hakkının bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca "Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilmektedir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda, turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri arasından tercih yapmaya çalışan tüketicilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentası veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilirler. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesinin tercih edilmesi ve ödeme aşamasında da bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir" denildi.

“PAKET TUR SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR”

Özellikle paket tur sözleşmelerinde rezervasyonların turun başlangıç tarihine uzun bir süre kala yapılması sonucunda, tüketicilerin önceden planladıkları turlara yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamadığı belirtilerek, "Bu tür durumlarda, tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Buna göre tüketicinin, paket turun başlamasından en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

“BOŞA HARCANAN TATİL ZAMANI İÇİN TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR”

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisinin sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğu kaydedilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilmektedir. Ayrıca, muhtelif seyahat acentaları tarafından tüketicilere sunulan, paket tur veya otel konaklama rezervasyonun başlamasına belirli bir süre kala cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin yararına olduğu değerlendirilmektedir. 6502 sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılınmıştır: Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri. Tüketiciler, firmaların uygulamaları ve sözleşmenin ayıplı veya eksik ifası nedeniyle mağdur edilmeleri durumunda, 2024 yılı için değeri 104 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması gerekmektedir."