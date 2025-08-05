Ticaret Bakanlığı'ndan otomotivde ÖTV açıklaması: Fark alan bayilere yaptırım uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili satıcılarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Otomotiv sektöründe piyasa işleyişini bozan ve tüketicilerimizin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişme Ticaret Bakanlığımızın sürekli takibi altındadır" denildi.

Bakanlık, 24 Temmuz'daki zamların ardından kendilerine pek çok tüketiciden, yetkili bayilerin araba satarken ek ÖTV talep ettiğine dair şikâyetler geldiğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu şikâyetlerin belgelenmesi halinde satıcılara 684 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığ'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bu doğrultuda, ÖTV değişikliğinden önce taşıtın ÖTV ve KDV'sini veya tüm taşıt bedelini ödemesine rağmen, 24 Temmuz 2024 tarihinden önce fatura düzenlenmediği gibi gerekçelerle kendisinden ek ödeme tahsil edilen alıcılar yargı yoluna gidebileceği gibi, Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığımıza da şikayet başvurusunda bulunabilirler. Yönetmeliğin emredici hükmüne aykırı olduğundan, ÖTV değişikliği sonrasında yetkili satıcılarca ek ödeme tahsil edilebileceğine dair sözleşme hükümleri geçersizdir. ÖTV değişikliğinden önce taşıt için yalnızca belirli bir oranda kapora ödeyen, taşıt bedelini ya da en azından vergilerini yetkili satıcıya ödemeyen alıcılara ÖTV farkı yansıtılması mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir. Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine yapılacak denetimlerde, bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Ticaret Bakanlığımızca, tüketicilerimizin zararına sebep olan usulsüz satışlara ve haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek, düzenlemelerimize aykırı hareket eden yetkili satıcılara müsamaha gösterilmeyecek ve sorumlular hakkında gerekli tüm idari müeyyideler kararlılıkla ve eksiksiz şekilde uygulanacaktır."