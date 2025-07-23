Ticaret Bakanlığı'ndan polipropilen kararı: Damping önlemi uygulanacak

Çin, Mısır ve Rusya menşeli "çift yönlü gerdirilmiş polipropilen (BOPP) film" ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DAMPİNG SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Tebliğle, Çin, Mısır ve Rusya menşeli BOPP film ürününe yönelik başlatılan damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar belirlendi.

YERLİ ÜRETİCİLER ZARAR GÖRDÜ

Soruşturma sonucunda, söz konusu üç ülke menşeli ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Bu çerçevede, söz konusu eşyanın Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

UYGULANACAK ORANLAR AÇIKLANDI

Buna göre, Çin ve Mısır'dan yapılan BOPP film ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 12,85 ila yüzde 62,94'ü oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak. Rusya'dan yapılacak ithalatta ise bu oran yüzde 47,14 olacak.