Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye ile ithalat açıklaması: Söz konusu karar dönemsel olarak alınan geçici bir uygulamadır

Ticaret Bakanlığı, Suriye'nin bazı tarım ve hayvancılık ürünlerine ithalat yasağı getirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığı'nın 27 Temmuz 2025 tarihli kararına yer verilerek, 2025 yılının sadece Ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirildiği belirtildi.

"Söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır" denilen açıklamada, kararın dönemsel olarak alınan geçici bir uygulama olduğu vurgulandı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Diğer taraftan, ülkemizin Suriye’ye ihracatı 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 artış göstermiştir. Ülkemiz Suriye’nin en büyük ticaret ortağı pozisyonuna sahip bulunmaktadır.

Suriye ile ikili ticaretimizin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması doğrultusunda, Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları ve faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve beraberindeki heyet 5-6 Ağustos tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş, ziyaret dolayısıyla ikili ve heyetlerarası temaslar gerçekleştirilmiş, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’ni (JETCO) kuran Mutabakat Zaptı ile Türkiye Suriye İş Konseyi’nin kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptı dahil 18 adet Mutabakat Zaptı imza altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 27 Ağustos tarihinde başlayıp Eylül’e kadar devam edecek Şam Uluslararası Ticaret Fuar’ına Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100’e yakın Türk firmalarının katılmaları ve net 1000 m2’lik bir Türkiye pavilyonunu açmaları planlanmıştır. Bu vesileyle, Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından da üst düzey bir Ticaret Heyeti organize edilecek olup yine sektörünün öncü firmalarımız tarafından Şam Uluslararası Fuarına güçlü bir katılım gerçekleştirilecektir."