Ticaret Bakanlığı Personel Alımı | Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı 2025 personel alımı başvuru şartları neler?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 865'i sözleşmeli, 123 kadrolu toplamda 988 personel alımı gerçekleşeceğini duyurmasının ardından araştırma konusu oldu. Bakanlığın personel alımı ilanına dair kadro ve branş dağılımı belli oldu. 2025 yılı için bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 988 personel alımı hakkında Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler soruları gündemde. İşte detaylar!

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2025 içinde gerçekleşecek 988 kişilik personel alımı için kadro ve branş dağılımını açıkladı. Bakanlık yangın Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru, Mühendis, Büro Personeli, Gemi Adamı, Destek Personeli-Şoför, Tüketici Hakem Heyeti Raportörü, Kaptan, Makinist, Satış Memuru, Veznedar ve Ambar Memuru alımı yapacak. Buna göre bakanlığın istihdam edeceği personelin kadro ve branş dağılımı şu şekilde:

Sözleşmeli Meslek Grupları:

200 Muayene Memuru

550 Gümrük Muhafaza Memuru

30 Mühendis

30 Büro Personeli

20 Gemi Adamı

35 Destek Personeli-Şoför

Kadrolu Meslek Grupları:

50 Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

13 Kaptan

20 Makinist

6 Satış Memuru

4 Veznedar

30 Ambar Memuru

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı 988 kişilik personel alımı başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Bakan Ömer Bolat personel alımı için detayların önümüzdeki aylarda açıklanacağını belirtti.

Açıklanan bilgilere göre; Ticaret Bakanlığı 2025 yılı için 988 personel alımı başvuruları ilerleyen aylarda gerçekleşecek.

TİCARET BAKANLIĞI 2025 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı 2025 yılında gerçekleşecek 988 personel alımı başvuru şartları hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirmedi.