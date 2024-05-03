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Ticaret Bakanlığı, saldırıların 208. gününde İsrail ile ticaretin durdurulduğunu açıkladı

Ticaret Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 208. gününde Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Ekonomi
  • 03.05.2024 10:17
  • Giriş: 03.05.2024 10:17
  • Güncelleme: 03.05.2024 10:27
Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı, saldırıların 208. gününde İsrail ile ticaretin durdurulduğunu açıkladı

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile Türkiye arasındaki bütün ticaretin durdurulduğunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 'kesintisiz ve yeterli miktarda insanî yardım akışına'a izin verilene kadar ticaret tekrar başlatılmayacak.

Ticareti durdurma kararı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı ve katliamların 208. gününde geldi. Bakanlık 9 Nisan'da da 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatının kısıtlandırıldığını duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, Filistin'de "trajedinin kötüleştiği" değerlendirmesiyle tedbirlerin "ikinci aşamasına" geçildiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İSRAİL'DEN TEPKİ

Söz konusu haber dün ilk olarak Bloomberg'de yayınlanmış, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz karara tepki göstermişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile anlaşmaları bozduğunu söyleyen Katz, İsrail'in yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticari alternatifler yaratmak için çalışacağını söyledi.

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