Ticaret Bakanlığı, üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'le ticaret iddiasını yalanladı

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin 3. ülkeler üzerinden devam ettiğine yönelik haberleri yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Mayıs itibarıyla İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurduğu belirtildi.

Buna rağmen bazı basın organlarında bu konuda "gerçekleri çarpıtan, mesnetsiz, manipülatif haberler" yapılması sonrası açıklama ihtiyacının doğduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in insanlık dışı saldırılarının durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını en yoğun çaba ile kullandığı ve Filistin'e en çok insani desteği sağlayan ülke olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

BAKANLIK: "İSRAİL İÇİN GÜMRÜK SİSTEMİ KAPALIDIR"

İsrail ile ticaretin 7 Ekim 2023 tarihinden sonra, aylık ticaret rakamlarına yansıdığı gibi, yavaşladığı kaydedilen açıklamada, sonrasında 9 Nisan itibarıyla 54 grupta 1019 farklı üründe Türkiye'den İsrail'e ihracatın durdurulduğu ve aşamalı bir şekilde hayata geçen bu adımların bir devamı olarak, 2 Mayıs itibarıyla İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin tamamen durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "2 Mayıs tarihinden sonra ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi, veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır" ifadeleri kullanıldı.