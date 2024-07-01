Ticaret Bakanlığı’ndan berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günlerine ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı’ndan berber, kuaför ve güzellik salonu çalışma saatlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek" denildi.

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma saatlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Bakanlık tarafından sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yapılan açıklamada; berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 'haftanın bir günü kapalı olması' uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Karara uymayan işletmelere Ticaret Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alınmıştır.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütülmüş olup gelinen noktada bu çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."