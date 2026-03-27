Ticaret Bakanlığı’ndan biber fiyatlarına inceleme

Ticaret Bakanlığı, yapılan incelemeler sonucunda ürünleri fahiş fiyatta satan bir markete 1 milyon 806 bin 170 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, bazı üretici, komisyoncu ve aracı firmaların rüsum ve stopaj vergisi başta olmak üzere mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduklarının belirlendiği ifade edildi.

Usulsüzlükte rolü bulunan firmaların tespit edildiği aktarılan açıklamada, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirimde bulunulacağı kaydedildi.

EN ÜST SINIRDAN PARA CEZASI VERİLDİ

Öte yandan, Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu tespit edilen bir market hakkında da işlem başlatıldı. Bu kapsamda, işletmenin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiği ve mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan 1 milyon 806 bin 170 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.