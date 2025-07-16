Ticaret Bakanlığı’ndan üç şirkete ceza: Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu
Ticaret Bakanlığı, tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen üç uluslararası gözetim şirketinin faaliyetini süreli olarak durdurdu. İki şirkete birer ay, bir şirkete ise iki ay faaliyet yasağı getirilirken, Resmi Gazete’de yayımlanan karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı, üç uluslararası gözetim şirketinin faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.
Bakanlığın Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetlerinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, tebliğ hükümlerine aykırı davranan RTSC Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile Mentor Marine Consultants İstanbul Sigorta Ekspertiz Gözetim ve Danışmanlık Hizmeti Ticaret Limited Şirketinin faaliyetleri birer ay, Stan Loza Gözetim Etüd Kontrol Servis Hizmet Ticaret Limited Şirketinin faaliyeti de iki ay durduruldu.
Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.