Ticaret Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Cezalarda uzlaşma komisyonu dönemi

Ticaret Bakanlığınca, tüketicilerin korunması kapsamında uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için ticaret il müdürlükleri bünyesinde komisyon kurulabilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla gerekli görülen hallerde, Bakanlıkça ticaret il müdürlükleri bünyesinde komisyon kurulabilecek.

Komisyon, ticaret il müdürü başkanlığında, il müdürlüğü personeli arasından, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün uygun göreceği 2 kişi olmak üzere, toplam 3 üyeden oluşabilecek ve uzlaşma komisyonlarının görev ve yetki alanı ile sınırı, Bakanlık tarafından belirlenecek.

Komisyonların sekretarya hizmetleri, merkez teşkilatında Genel Müdürlük, taşra teşkilatında ise ilgili ticaret il müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

Söz konusu yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.