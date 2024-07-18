Ticaret Kanununda yapılacak değişikliğe ilişkin teklif, TBMM Başkanlığına sunulacak

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Güncel 18.07.2024 14:29 Giriş: 18.07.2024 14:29

Güncelleme: 18.07.2024 14:36 Kaynak: Haber Merkezi

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