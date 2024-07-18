Ticaret Kanununda yapılacak değişikliğe ilişkin teklif, TBMM Başkanlığına sunulacak
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri içeren teklifin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.
Ayrıca fahiş fiyat artışı yapan işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de teklifin çalışmaları sırasında tartışılacak.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili saat 16.30'da basın toplantısı düzenleyecek.