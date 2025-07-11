Ticaret satış hacmi mayısta yıllık yüzde 19 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 17,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 20,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 17,7 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,3 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,6 arttı.