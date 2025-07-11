Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ticaret satış hacmi mayısta yıllık yüzde 19 arttı

Mayıs 2025’te ticaret satış hacmi yıllık yüzde 19,2, perakende satış hacmi ise yüzde 17,7 oranında arttı. Aylık bazda ise ticaret hacminde yüzde 3,3, perakende satışlarda ise yüzde 1,6 artış gerçekleşti.

Ekonomi
  • 11.07.2025 13:40
  • Giriş: 11.07.2025 13:40
  • Güncelleme: 11.07.2025 13:45
Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret satış hacmi mayısta yıllık yüzde 19 arttı
Foto: AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 17,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 20,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 17,7 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,3 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,6 arttı.

BirGün'e Abone Ol