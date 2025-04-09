'Ticaret savaşı' büyüyor: Bugüne kadar neler yaşandı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tarifelerini açıklaması ve Çin'in yanıtıyla süren ticaret savaşları büyüyor.

Çin, son olarak ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti.

ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret geriliminde ilk adımı ABD Başkanı Donald Trump attı.

GÜMRÜK TARİFELERİNİ AÇIKLADI

Donald Trump, 2 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Bu kapsamda tüm ülkelere getirilen yüzde 10 oranındaki temel gümrük vergisinin 5 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirilen açıklamada, ülkelere özel olarak belirlenen daha yüksek oranlı tarifelerin ise 9 Nisan'da yürürlüğe gireceği kaydedildi.

ÇİN'DEN YANIT GELDİ

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı, ABD şirketlerine yönelik ihracat yasakları, kısıtlamalar ve soruşturmaların olduğu yaptırımlar açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan 5 Nisan'da yapılan açıklamaya göre, 27 ABD şirketi ihracat kontrolü veya yasağı listelerine eklendi. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken, 11 şirket ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Bakanlık, 16 ABD şirketinin, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uymak amacıyla ihracat kontrol listesine alındığını bildirdi.

Aralarında Skydio ve BRINC Drones gibi insansız hava aracı üretici şirketlerin olduğu 11 şirketin ise Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile teknoloji işbirliği yaptığı, bu sebeple "güvenilmez varlık" listesine alındığı kaydedildi.

Bakanlık, ayrıca ABD ve Hindistan'dan ithal bazı tıbbi tomografi tüpü ürünlerine yönelik damping soruşturması ve bu kategorideki ürünlerin genel ithalatına yönelik rekabet soruşturması başlattığını bildirdi.

Bu arada, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD'li çok uluslu kimya şirketi Dupont'un Çin iştirakine tekelleşme karşıtı yasaları ihlal şüphesiyle soruşturma başlattı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi de ABD'den 6 şirketin Çin'e kanatlı hayvan ürünleri ve süpürge darısı ihracatı izinlerini iptal etti.

DÜNYA BORSALARI ÇAKILDI ABD'nin gümrük tarifelerine Çin yönetiminden gelen misillemelerle küresel piyasalarda artan risk algısı dünya borsalarının çökmesine neden oldu Trump, "Önce Amerika" politikası kapsamında 2 Nisan'da ülkenin ticaret ortaklarına yönelik gümrük tarifelerini açıkladı. Açıklamanın ardından diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemelere dair endişeler, ticaret savaşlarının derinleşebileceği korkusunu artırarak piyasalarda satış baskısı yarattı. Cuma günü Çin'in karşılık verme hamlesi, küresel pay piyasaları üzerindeki mevcut baskıyı daha da ağırlaştırdı. Öte yandan Avrupa Birliği'nin de bu yönde karar alacağına ilişkin haber akışı da küresel piyasalardaki endişe ve belirsizlikleri körükledi. Yaşanan gelişmeler, küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı ve ABD'nin resesyona gireceği korkularını artırırken, bu durum küresel pay piyasalarında satışlara neden oldu.



'KARA PAZARTESİ' 7 Nisan Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde dünya borsaları sert düşüş yaşadı. Borsadaki çakılma 'kara pazartesi' olarak nitelendirildi.



Asya borsalarında sert satışlar görüldü. Güney Kore ve Japonya pay piyasalarında genele yayılan satışlar görülürken, bu satışlarda sanayi, otomotiv, madencilik ve teknoloji sektörleri başı çekti. Asya borsalarında görülen sert satışlar, Avrupa borsalarında da kendini gösterdi. Avrupa borsaları pandemiden bu yana en sert düşüşünü yaşandı.



Açıklanan tarifelere getirilen geçici muafiyetler ve ertelemeler bir miktar rahatlamaya yol açsa da Trump'ın "Kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifeler piyasalara son darbeyi vurdu. Yalnızca ABD piyasalarında değil küresel borsalarda da satıcılı seyir izlenirken, karşılıklı tarifelerin açıklanması sonrasında endekslerde pandeminin yaşandığı 2020'den bu yana en yüksek oranda günlük kayıplar görüldü. Sadece iki günde Dow Jones endeksi yüzde 9,3, S&P 500 endeksi yüzde 10,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 11,4 düşerken, ABD piyasalarından yaklaşık 6 trilyon dolar silindi.

YÜZDE 104'LÜK TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifelerin gece yarısı yürürlüğe gireceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'in misillemesine karşılık açıkladığı yüzde 50 oranındaki ek tarifenin yürürlüğe girip girmeyeceğinin sorulması üzerine Leavitt, söz konusu tarifenin 9 Nisan'da ABD yerel saatiyle 00.01'de yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Leavitt, Trump'ın Çin'in ABD ile bir anlaşma yapmak istediğine, ülkenin bu anlaşmayı yapmak zorunda olduğuna inandığını ifade etti.

Çin'in misilleme yapmasını bir "hata" olarak nitelendiren Leavitt, "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE ÇAĞRISI YAPTI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya, von der Leyen ve Başbakan Li yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede küresel ekonomi için istikrar ve öngörülebilirliğin "hayati önem" taşıdığını belirten von der Leyen, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin neden olduğu "geniş çaplı kesintilere cevaben, dünyanın en büyük iki pazarı olarak Avrupa ve Çin'in, serbest, adil ve eşit bir oyun alanına dayanan, reformdan geçmiş güçlü bir ticaret sistemini destekleme sorumluluğu olduğunu" ifade etti.

Von der Leyen, tarifelerin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulunarak gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesi gerektiğini kaydetti.

TRUMP: GÜNDE YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLAR GELİR SAĞLADIK

ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaya koydukları tarifelerden günlük neredeyse 2 milyar dolar gelir elde ettiklerini söyledi.

Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklı tarifelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Özel ticaret anlaşmaları" şeklinde nitelendirdiği karşılıklı tarifelerden günlük yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını belirten Trump, bu konuda "çok iyi iş çıkardıklarını" ifade etti.

Trump, "Şu anda Japonya bir anlaşma yapmak için buraya uçuyor, Güney Kore anlaşma yapmak için buraya geliyor ve diğerleri de aynı şekilde" diye konuştu.

ÇİN TARİFEYİ YÜKSELTTİK

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti.