Ticaret savaşı kızıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın onlarca ülkeye yönelik ek gümrük vergilerine misillemeler gelmeye başlarken dünya küresel ticaret savaşına sürükleniyor. Avrupa, Trump’a verilecek karşılığı değerlendirirken Çin, ABD’ye yönelik kapsamlı tarife paketini açıkladı.

Trump, “Özgürlük Günü” olarak adlandırdığı 2 Nisan'da ithalat vergilerini en az yüzde 10 seviyesine yükseltti. ABD’nin en büyük ticaret ortaklarından Avrupa Birliği (AB) için oran yüzde 20 olurken Çin ürünlerinden alınacak gümrük vergisi, daha önce açıklanan yüzde 20’den yüzde 54’e yükseldi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı tırmanırken Pekin’den Trump yönetiminin hamlesine karşılık sert oldu. Çin Ticaret Bakanlığı, 10 Nisan’dan itibaren tüm ABD ürünlerine yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Pekin yönetimi tarife artışına ek olarak Çin’de üretim yapan 27 ABD şirketini ihracat kontrolü veya yasağı listelerine ekledi.

VERGİLERLE KALMADI

Çin’in misilleme hamlesinde stratejik ham maddeler de yer aldı. Pekin yönetimi, özellikle teknoloji ve savunma sanayinde kritik öneme sahip birçok nadir toprak elementinin ihracatına yönelik kontroller getirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı ayrıca tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) ABD aleyhine dava açtı. Bakanlık açıklamasında ABD’nin DTÖ kurallarını ihlal ederek “tek taraflı zorbalık uygulamasıyla küresel ticaret düzenini tehdit ettiği” kaydedildi.

AVRUPA’DA HAZIRLIK

Ukrayna Savaşı ve NATO harcamaları tartışmalarıyla birlikte Transatlantik ittifaktaki çatlak giderek büyürken Avrupa, Trump’ın ek gümrük vergilerine verilecek karşılığı değerlendiriyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarifelerin “dünya ekonomisine büyük bir darbe” olduğunu söyledi, Brüksel'in karşı adımlar atmaya hazırlandığını ancak “hâlâ müzakere imkânı olduğunu” belirtti. Von der Leyen, müzakerelerin başarısız olması durumunda “yeni bir karşı önlemler paketinin” geleceğini belirtti.

AB Konseyi Başkanı António Costa da diğer ülkelerle ticari ilişkilerin genişletilmesi çağrısında bulundu. Costa Güney Amerika ülkeleri ve Meksika ile planlanan serbest ticaret anlaşmalarını imzalamanın zamanının geldiğini söyledi.

MACRON’DAN ÇAĞRI

Tarifeleri “acımasız ve temelsiz” olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Avrupalı şirketlere “ABD’ye yatırımları askıya alma” çağrısı yaptı. Kararı sert şekilde eleştiren Fransız lider, AB’nin ABD’ye karşı misilleme vergilerinin yanı sıra “Zorlamaya Karşı Koruma Aracı’nı” (ACI) devreye sokması gerektiğini söyledi. Yüzde 10'luk alt sınırın uygulandığı İngiltere'nin Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin çıkarlarını korumak için harekete geçeceğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Trump'ın adımını Avrupa'ya karşı “tek taraflı bir saldırı” olarak nitelendirerek “19'uncu yüzyıl korumacılığına dönme adımı, 21'inci yüzyılın zorluklarına karşı akıllıca bir yol değil” dedi. Sanchez, tarifelerin ekonomiye etkisini hafifletmek amacıyla 14,1 milyar avroluk bir plan uygulamaya koyacaklarını söyledi.

KANADA UYARDI

Trump’ın Avrupa’daki sıkı müttefiklerinden İtalya’nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni ise misillemeye karşı çıkarak gümrük vergilerini “Batı ittifakını zayıflatacak yanlış bir tedbir” olarak niteledi. Washington ile masaya oturulması gerektiğini kaydeden Meloni, “Müzakereler tarifeleri çoğaltmak yerine hepsini ortadan kaldırmaya odaklanmalı” dedi. Trump’ın son gümrük vergilerinden muaf tutulan Kanada’nın Dışişleri Bakanı Mélanie Joly de Avrupalı müttefiklerini “ABD ile ilişkilerin asla aynı olmayacağı” konusunda uyardı. Joly, Avrupa'ya ABD'ye karşı daha fazla müzakere etmesi gerektiğini ve durumu Amerikan halkına iletmeleri gerektiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney de Kanada'ya uygulanacak yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceklerini söyledi. Carney, “Bu önlemleri gönülsüzce alıyoruz” dedi.

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‘POLİTİKALARIMDAN GERİ ADIM ATMAM’

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel piyasaları sarsan “tarife politikalarından geri adım atmayacağını” belirtti. Trump paylaşımında bu dönemin “ABD’nin daha da zenginleşmesi için mükemmel bir dönem olduğunu” söyledi. Önceki günkü açıklamalarında müzakere sinyali veren Trump, “diğer ülkelerin olağanüstü bir şey sunması halinde gümrük vergilerini azaltmaya açık olduğunu” söylemişti. “Tarifeler bize müzakere için büyük bir güç veriyor” diyen Trump, “Her ülke bizi aradı” diye eklemişti.

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TARİFELER NATO’YU İHLAL ETMİYOR

ABD’nin yeni gümrük vergileriyle küresel ticarette artan tansiyonun gölgesinde NATO Dışişleri Bakanları, Brüksel’de bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Avrupalı müttefiklerine toplantıda “NATO harcamalarını yüzde 5’e yükseltme” çağrısını yinelerken ülkesinin “NATO'dan çıkmayacağı güvencesini” verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump’ın duyurduğu gümrük tarifelerinin, “müttefikler arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik eden NATO'nun kurucu anlaşmasını ihlal etmediğini” kaydetti.

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ANKARA MÜZAKERE İSTİYOR

ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı yüzde 10’luk gümrük vergisi oranının birçok ülkeye göre daha az olduğunu Ticaret Bakanı Bolat, “ABD’nin gümrük vergisi oranları Türkiye açısından ‘kötünün iyisi’” dedi. Bolat, gümrük vergisinin kaldırılması konusunu müzakerelerde ele almak istediklerini kaydetti. Türkiye’nin ABD ile ticari faaliyetleri yoğunlaştırma planları yaptığını söyleyen Bolat “Ülkemiz, önümüzdeki dönemde ABD’ye yönelik ticaret faaliyetlerini yoğunlaştıracak ve gümrük tarifelerinin ortaya çıkaracağı yeni ticaret düzeninde doğru okumaları yaparak, kazan kazan prensibi içerisinde iş birliklerini artıracak” dedi.