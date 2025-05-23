Ticaret Savaşı'nda yeni perde: 1 Haziran'da ABD'den AB'ye yüzde 50 vergi

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarının fitilini yeniden ateşledi. Avrupa Birliği ile görüşmelerin hiçbir ilerleme kaydetmediğini ifade eden Trump, AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi getirilmesini önerdi.

"AB, ABD'Yİ SÖMÜRMEK İÇİN KURULDU"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyalm medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa Birliği, esas olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni ticarette sömürmek amacıyla kurulmuş olup, başa çıkılması son derece zor bir yapı olmuştur. Güçlü ticaret engelleri, KDV'ler, saçma kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, para manipülasyonları, Amerikalı şirketlere karşı adaletsiz ve haksız davalar ve daha fazlası, ABD ile yıllık 250 milyar doları aşan bir ticaret açığına yol açmıştır. Bu sayı tamamen kabul edilemezdir.

"YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ ÖNERİYORUM"

Görüşmelerimiz hiçbir ilerleme kaydetmiyor! Bu nedenle, 1 Haziran 2025 itibarıyla Avrupa Birliği’ne doğrudan %50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Ürün Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilir veya inşa edilirse bu vergi geçerli olmayacaktır."

BORSALAR SERT DÜŞTÜ, ALTIN YENİDEN TIRMANIYOR

Trump'ın açıklamalarının ardından borsalar sert düştü. ABD borsaları vadeli işlemlerde yüzde 2'ye ulaşan kayıplar yaşadı. Altının ons fiyatı ise yüzde 1.7 yükselişle 3.350 doları geçti.