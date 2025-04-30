Ticaret savaşları belirsizliği sürüyor | 30 Nisan 2025 Ekonomik Takvim

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinin ilk 100 gününde attığı adımlar, küresel ekonomide dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özellikle Çin’e yönelik gümrük tarifeleriyle alevlenen ticaret savaşı ve Başkan'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri, piyasalarda stresi artırıyor. Bugün hem ABD hem Avro Bölgesi’nde açıklanacak büyüme verileri, yatırımcıların odağında.

TİCARET SAVAŞLARI VE EKONOMİK BELİRSİZLİK

Trump’ın 2 Nisan’da başlattığı ve mütekabiliyet esasına dayanan yeni gümrük tarifeleri, diğer ülkelerden gelen misillemelerle karşılıklı bir gerilime dönüştü. Müzakere sinyalleri kısmi bir iyimserlik yaratsa da, sürekli değişen tarifeler ekonomik aktivitenin yavaşlayabileceği yönündeki kaygıları artırıyor. Bu gelişmeler ışığında, ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 küçülmesi, Avro Bölgesi'nin ise aynı dönemde yüzde 0,2 büyümesi bekleniyor.

TRUMP: "EN BÜYÜK İŞ HIRSIZLIĞINA SON VERİYORUZ"

Başkan Trump, Çin’e uyguladığı tarifelerle ABD’nin ticaret açığını kapatmayı ve üretimi yurtiçine çekmeyi hedeflediğini söyledi. "Michigan'ı Çin'e tercih ediyorum" diyen Trump, uyguladığı tarifelerin ABD’yi sömürüye açık bir ekonomi olmaktan kurtardığını vurguladı. Enflasyon ve faiz oranlarının düşmesini Fed'e rağmen bir başarı olarak yorumladı.

PİYASALARDA DALGALI SEYİR

ABD’de mal ticareti açığı mart ayında yüzde 9,6 artışla 162 milyar dolarla rekor kırarken, tahvil faizleri düşmeye devam etti. Dolar endeksi 99,3’e yükseldi, altının ons fiyatı ise yüzde 0,8 gerileyerek 3.310 dolara indi. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 düşerek 62,5 dolara çekildi. New York Borsası’nda endeksler pozitif kapanış yapsa da vadeli işlemler yeni güne zayıf başladı.

AVRUPA VE ASYA’DA GÜNDEM: BÜYÜME VE TEŞVİKLER

Avrupa borsalarında Fransa hariç pozitif seyir gözlenirken, ekonomik güven endeksleri AB ve Avro Bölgesi’nde beklentilerin altında kaldı. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya ateşkes çağrısı yaptı. Asya'da ise Çin’de zayıf açıklanan PMI verileri ve ticaret savaşları ekonomik teşvik çağrılarını gündeme getirdi. Japonya’da sanayi üretimi düşerken, perakende satışlar yıllık bazda artış gösterdi.

TÜRKİYE-İTALYA ARASINDA 11 ANLAŞMA

Yurt içinde ise Borsa İstanbul satış ağırlıklı bir gün geçirdi. Dolar/TL kuru sınırlı artışla 38,50 seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni’nin zirvesinde iki ülke arasında savunma sanayinden kültüre kadar birçok alanda 11 anlaşma imzalandı. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise büyüme ve istihdam verileri takip edilecek. Teknik analizlere göre BIST 100’de 9.200-9.100 destek, 9.300-9.400 ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

30 NİSAN 2025 EKONOMİK TAKVİM