Ticaret savaşları: Kanada, ABD'ye karşı reklam kampanyası başlattı

Kanada, ABD'nin bu ülkeye yönelik uyguladığı gümrük vergilerine karşı 12 ABD eyaletinde reklam kampanyası başlattı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, CNN'e verdiği röportajda, ABD'nin Kanada'ya yönelik uyguladığı gümrük vergilerini değerlendirdi.

Amerikan mallarına karşı misilleme amacıyla 60 milyar dolar değerinde gümrük vergisi uyguladıklarını belirten Joly, "12 farklı ABD ülkesinde reklam kampanyası başlatıyoruz. Kanadalılar ticaret savaşının kazananı olmadığı mesajını gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kampanya kapsamında Florida, Nevada, Georgia ve New Hampshire gibi eyaletlerde, otoyollardaki billboardlarda söz konusu reklamlara yer verilecek.

ABD İLE KANADA ARASINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump" demişti.

Beyaz Saray, 12 Mart'ta Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda bu ülkeyi uyarmıştı.