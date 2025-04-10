Ticaret savaşları piyasaları vurdu, altın fiyatları uçtu

Ekonomi Servisi

ABD Başkanı Trump’ın fitilini ateşlediği “ticaret savaşı” küresel çapta ticareti vurmaya devam ederken dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de altın fiyatlarını uçurdu. Güvenli liman olarak görülen altının ons fiyatı önemli bir seviyeye ulaştı.

Salı gününü 2 bin 893 dolarda tamamlayan onsa altın dün de gün içinde 3 bin 73 dolara kadar yükseldi. Gram altın dolar/TL kurundaki seyir ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü hareketlendi. Önceki günü 3 bin 639 liradan tamamlayan gram altın gün içinde 3 bin 755 liraya yükseldi.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı’da 3 bin 841 liradan satılırken resmi rakamlarda 3 bin 736 liradan işlem gördü.