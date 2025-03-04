Ticaret savaşlarında son perde: Kanada'dan misilleme, Meksika'dan temkinli yanıt

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın bugünden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yönelik gümrük tarifelerinin bugün başlayacağına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

"HAKSIZ KARAR CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Kanada'nın, bu haksız kararın cevapsız kalmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Trudeau, "Amerikan gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi halinde Kanada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere buna yüzde 25 gümrük vergisiyle karşılık verecek" ifadesini kullandı.

Trudeau, ABD'nin bu ticari eylemini geri çekene kadar Kanada'nın tarifelerinin yürürlükte kalacağını belirterek, "ABD tarifelerinin sona ermemesi halinde çeşitli tarife dışı önlemleri takip etmek için eyaletler ve bölgelerle aktif ve devam eden görüşmeler içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, dün yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin bugün başlayacağını bildirmişti.

MEKSİKA TEMKİNLİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD yönetiminin Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararına ilişkin, "Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Sheinbaum, şöyle devam etti: "Belirsizlik yaratmayalım. Bu ABD hükümetinin alacağı bir karardır ve bu çok önemli. Ilımlı, sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. A planı, B planı, C planı ve D planımız var, kimse endişe etmesin."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını bildirmişti.

Trump, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını belirterek, "Ancak daha da önemlisi, yarın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.