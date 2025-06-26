Ticarete kılıf uydurma

POLİTİKA SERVİSİ

SOL Parti, Türkiye’nin İsrail ile ticaret ilişkilerini anlatan bir rapor paylaştı. SOL-Teknik Araştırma Birimi’nce hazırlanan ve “Soykırım Günlerinde İsrail-Türkiye Ticari İlişkileri” başlıklı raporda ticari faaliyetlere son verildiği söylenmesine rağmen devam eden ticari ilişkilerin boyutu anlatıldı.

Ticari ilişkilerin tamamen bitirilmesi, ABD ve NATO üslerinin kapatılması çağrısı yapılan rapor açık kaynak istihbarat (OSINT) yöntemleriyle toplanan verilere dayandırıldı.

Ticaret yasağı öncesi 2023’te İsrail’e en büyük ihracat yapan Türk şirketleri arasında Tosyalı Holding, Erdemir Group, Habaş ve İÇDAŞ gibi çelik üreticilerinin yer aldığı hatırlatılan raporda, pek çok şirketin farklı yöntemlerle İsrail ile ticaret yapmaya devam ettiği vurgulandı. Raporda öne çıkan bazı açıklamalar şöyle:

Demir-Çelik: Türkiye, 2023’te İsrail’in demir-çelik ithalatında başlıca kaynaklardan biriydi; savaş öncesi İsrail ithalatının önemli kısmını Türk çeliği oluşturuyordu. 2024’te resmi ambargo sonrası Türk çelik ihracatı “Filistin” üzerinden kayda girerek patlama yaptı. Filistin’e çelik ihracatı bir yılda yüzde 11.110 artışla 137 milyon doların üzerine çıkarak birinci sıraya yerleşti. Bu sayı, dolaylı olarak İsrail’e giden çeliğin hacmini gösteriyor. Filistin üzerinden aracılar kullanıldı:

Türk şirketleri, çeliği kağıt üzerinde Filistin’e ihraç edip fiilen İsrail’e sevk etmeye devam etti. Filistin’de İsrail ile bağlantılı şirketler alıcı gösterilerek mal İsrail’e ulaştırıldı ve bu aracılara yüzde 3 ile 5 arası komisyon ödendi.

İnşaat Malzemeleri: 2023’te İsrail’in çimento ithalatının büyük kısmı Türkiye kaynaklıydı. Ambargo sonrasında resmi olarak İsrail’e ihracat durunca, Filistin üzerinden inşaat malzemesi ihracatı arttı: 2024’te Filistin’e “çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri” ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 12.461 artış gösterdi. Bu, normalde İsrail’e gidecek ürünlerin dolambaçlı yolla satıldığını ortaya koyuyor. Tahminen on milyonlarca dolarlık çimento ve yapı malzemesi, kağıt üzerinde farklı varış gösterilerek İsrail piyasasına ulaştı.

Tekstil: 2024’te Filistin’e yapılan tekstil ve hazır giyim ihracatındaki astronomik artışlar, dolaylı ticaretin boyutunu ortaya koyuyor. Tekstil ve hammaddeleri ihracatı bir yılda yüzde 214.311 gibi inanılmaz bir oranda artarken, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı da yüzde 30.119 arttı. Filistin’e Bu artışlar, gerçekte İsrail piyasasına yönelen Türk tekstil ürünlerinin farklı kanallarla gönderildiğini gösteriyor. Tekstil ürünleri genellikle Filistin üzerinden yeniden etiketlendi. Yani ihracat kayıtlarında alıcı Filistin gibi görünürken mallar İsrail’deki perakendecilere ulaştı.

Elektronik ve Teknoloji: Zorlu Holding (Vestel markasıyla TV ve beyaz eşya üreticisi, TÜSİAD üyesi) ambargo öncesi İsrail’e elektronik ürün tedarik eden büyük gruplardan biriydi. Ayrıca Pamukkale Kablo (MÜSİAD üyesi kablo üreticisi) gibi şirketler de İsrail ile ticarette adı geçenler arasındadır. Savunma ve yüksek teknoloji tarafında, radar cihazları ve elektronik aksam üreten bazı Türk firmalarının ürünlerinin de dolaylı rotalarla İsrail’e ulaştığı iddia edildi.

Kimya ve Petrol Ürünleri: 2024’te Filistin’e yapılan kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2.983 artış göstererek en yüksek artış oranlarından birini yakaladı. Bu, Türk kimya ürünlerinin dolaylı olarak İsrail pazarına akmaya devam ettiğinin göstergesidir.

ÜSLERİ KAPATIN

Raporun sonuç bölümünde ise şu değerlendirme yer aldı:

“Bu rapor, AKP-MHP iktidarının ABD ve İsrail karşısında izlediği iki yüzlü politikanın en açık göstergesidir. İktidar bloğu, azınlık yönetimini sürdürebilmek için savaşı bir fırsata çevirmeye çalışıyor. İsrail karşıtlığı söylemiyle içeride “iç cephe” tahkimatı kurarak muhalefeti bastırmanın, toplumu kutuplaştırmanın ve yeni baskı politikalarını meşrulaştırmanın yollarını arıyor. Ancak gerçekler ortadadır: Bir yandan Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere ülkemizdeki ABD ve NATO üsleri İsr ail’in bölgesel saldırganlığına hizmet etmeye devam ediyor.”

Trump sevdası maskeyi düşürdü



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander’ın NATO liderleri onuruna verdiği yemek öncesinde aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Erdoğan ve ABD lideri Donald Trump, fotoğraftan önce gülerek tokalaştı, ardından yan yana poz verdi. Erdoğan ve Trump yemekte de aynı masada oturdu. Erdoğan’ın Trump’ın yanında mutlu pozlar vermesi kamuoyunun dikkatini çekti. Yandaş medyada da Erdoğan ve Trump’ın yan yana verdiği poz manşetleri süsledi. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Türkiye, Takvim gazetelerinin birinci sayfaya taşıdığı fotoğraf ve haberlerde görüşmeden duyulan memnuniyet göze çarptı.



Düne kadar ABD ve İsrail’in Türkiye’yi de böleceği, İran’dan sonra sıranın Türkiye’ye geleceğini yazan yandaşların maskesi erken düştü. Bir yanda savaş bahanesiyle “iç cepheyi güçlendirelim” çıkışı yapanlar, konu İsrail’in en büyük ortağı ABD olunca sevinç pozları verdi, yandaşlar da bu anı gururla sayfalarına taşıdı. Göreve gelir gelmez Gazze’yi boşaltın çağrısı yapan Trump, İsrail’in bölgedeki hamisi olma rolünü gerek Filistin gerekse İran saldırılarında defalarca gösterdi. Buna karşı iktidarın ABD ve İsrail karşıtıymış gibi çizmek istediği imaj Trump sevdasıyla bir kez daha yerle bir oldu.