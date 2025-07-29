Ticari araç elektrik direğine çarptı: 7 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesi Dörtyol Mevkide meydana gelen kazada V.K. idaresindeki 35 AHH 698 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.