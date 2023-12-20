Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü içerisinde meydana gelen trafik kasasında 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yemekhane önündeki kavşakta meydana geldi.
Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden birisi takla atarak orta refüje çarptı.
Meydana gelen kazada araç sürücüleri hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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