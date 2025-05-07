Ticari araç tren yolu alt geçitte sıkıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde tren yolu alt geçidinde sıkışan ticari araç sürücüsünün lastik havalarını indirmesi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.



Olay, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerindeki tren yolu alt geçidinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RPU 64 plakalı ticari araç altı geçitte sıkıştı. Sıkışan araç kısa süreli trafik yoğunluğuna neden oldu. Sürücü araçtan inerek aracını bulunduğu yerden çıkarabilmek için lastiklerin havasını indirdi. Daha sonra da çevredekilerin yardımıyla geri manevra yaparak aracı sıkıştığı yerden kurtardı. Aracını alt geçitten kurtaran sürücü yoluna devam ederken, araçta maddi hasar meydana geldi.