Ticari krediler 2 trilyonu aştı

Ekonomi Servisi

Haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,03 artış kaydetti. Toplam mevduat, 17 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 268 milyar lira artarak 19 trilyon 551 milyar 880 milyon 289 bin liraya yükseldi.

Bankalardaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,46 azalarak 1 trilyon 928 milyar 878 milyon 199 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 468 milyar 204 milyon 801 bin lirası konut, 56 milyar 4 milyon 96 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 404 milyar 669 milyon 302 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

KREDİ HACMİ ARTTI

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,05 yükselişle 2 trilyon 93 milyar 883 milyon 593 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,66 azalışla 2 trilyon 313 milyar 183 milyon 350 bin liraya indiBankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Ocak ile biten haftada 21 milyar 330 milyon 658 bin lira artarak 15 trilyon 594 milyar 311 milyon 576 bin liraya yükseldi.

KKM’DEN ÇIKIŞ SÜRDÜ

Öte yandan kur korumalı mevduat hesapları 1 trilyon 47 milyar 475 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'den çıkış geçtiğimiz hafta 38 milyar 99 milyon lira oldu.