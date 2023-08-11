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Ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 11:15
  • Giriş: 11.08.2023 11:15
  • Güncelleme: 11.08.2023 11:16
Kaynak: İHA
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Ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı kamp kavşağında meydana geldi. Cihan Ö., idaresindeki ticari taksi ile Manavgat istikametinden turizm bölgesine dönen Gökhan Ş’nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 40-50 metre sürüklendikten sonra bariyerlerin altına girerdi. Motosiklet sürücüsü Gökhan Ş., ise kafasındaki kas sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. 

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