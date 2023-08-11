Ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı kamp kavşağında meydana geldi. Cihan Ö., idaresindeki ticari taksi ile Manavgat istikametinden turizm bölgesine dönen Gökhan Ş’nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 40-50 metre sürüklendikten sonra bariyerlerin altına girerdi. Motosiklet sürücüsü Gökhan Ş., ise kafasındaki kas sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.