Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu’da ticari taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğu Çevreyolu Tosya karayolu kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 37 TT 038 plakalı ticari taksi ile T.D. yönetimindeki 34 TA 2365 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari taksi refüje çıkarak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsünün eşi H.D. ile ticari taksi sürücüsü T.D. ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kazayı gören yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.