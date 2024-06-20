Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Isparta’da gece saatlerinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 2.30 sıraları Maliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 113 cadde üzerinde 105 cadde istikametine seyreden Hakan K. idaresindeki 32 T 0141 plakalı ticari taksi, 116 cadde sanayii kavşağı istikametinden gelerek Maliye kavşağına giriş yapan Süleyman Serkan A. idaresindeki 32 ADM 947 Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücülerle birlikte ticari takside yolcu olarak bulunan Vahide Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan otomobiller çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.