Ticari taksi ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu iki araçta ters döndü.

Kaza sonucu, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde meydana gelen kazada 20 T 0344 plakalı ticari taksi ile henüz plakası belirlenemeyen otomobil seyir halindeyken, bilinmeyen bir nedenden iki araç çarpıştı.

Çarpışma etkisiyle ticari taksi refüjde bulunan ağaca çarparak durabilirken iki araçta takla atarak ters döndü.

Kazayı gören yurttaşlar yardıma koşarken durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler itfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.