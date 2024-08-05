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Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 05.08.2024 11:43
  • Giriş: 05.08.2024 11:43
  • Güncelleme: 05.08.2024 11:43
Kaynak: İHA
Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 41 ABC 334 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta İ.K.’nın kullandığı 03 T 4510 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Kazada K.K. ile Ö.A.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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