Ticari taksi ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası: 1 yaralı

Antalya’da ticari taksi sürücüsü, yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsünü tabanca ile vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, tarihi Kaleiçi bölgesine turist getiren 07 T 0261 plakalı ticari taksi sürüşücü Sinan N. (45) ile sokak üzerinden geçmekte olan 07 BJU 729 plakalı motosikletin sürücüsü İsa K. (35) arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Ticari taksi sürücüsünün beylik tabancası ile vurduğu motosiklet sürücüsü karnına isabet eden iki kurşunla yaralandı.

Acı içerisinde yerde yatan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, kavga sırasında ticari taksinin sürücü kapısının camının da kırıldığı görüldü.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrolü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı genç, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ticari taksi sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Tabancaya ise el konuldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.