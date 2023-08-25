Ticari taksinin çarptığı kadın yaralandı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan kadına ticari taksinin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Side Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki Barbaros Öz’ün kullandığı ticari taksi, Crystal Hotels önünde yolun karşısına geçmekte olan Gülhan Bütüner isimli kadına çarptı.
Kazada yaralanan ve Almanya’da yaşadığı belirlenen Gülhan Bütüner, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.