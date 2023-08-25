Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Ticari taksinin çarptığı kadın yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 14:53
  • Giriş: 25.08.2023 14:53
  • Güncelleme: 25.08.2023 14:54
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Ticari taksinin çarptığı kadın yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan kadına ticari taksinin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Side Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki Barbaros Öz’ün kullandığı ticari taksi, Crystal Hotels önünde yolun karşısına geçmekte olan Gülhan Bütüner isimli kadına çarptı.

Kazada yaralanan ve Almanya’da yaşadığı belirlenen Gülhan Bütüner, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

BirGün'e Abone Ol